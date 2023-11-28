МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Предпосылок возобновления черноморской зерновой инициативы нет, так как западные страны сохраняют санкции в отношении продовольствия из России, сказал посол страны в Турции Алексей Ерхов. Зерновая сделка рухнула, кого накроет ее обломками

"Несмотря на усилия Организации Объединенных Наций, до сих пор нет никаких подвижек в возрождении зерновой инициативы… Наша часть пакета находится на нулевом уровне. ООН прилагает усилия, но они безрезультатны.

Проблема заключается в том, что Запад продолжает вводить и сохранять санкции в отношении продовольствия и удобрений из России", — приводит слова дипломата газета Daily Sabah.

Россия, Украина, ООН и Турция в июле 2022 года подписали "черноморскую инициативу", она же зерновая сделка, по вывозу на мировые рынки российской и украинской агропродукции с целью предотвращения продовольственного кризиса. Вторая часть — меморандум "Россия — ООН" — предусматривал, в том числе, снятие санкций с отечественных банков и их переподключение к SWIFT для оплаты поставок. Москва не раз заявляла, что часть сделки, касающаяся российского экспорта, не выполняется.

Летом 2023 года Россия уведомила Турцию, ООН и Украину о приостановке действия зерновой сделки. Как подчеркивал глава российского МИД Сергей Лавров, "черноморская инициатива" возобновится только после выполнения Западом условий меморандума.