МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Минсельхоз России предложил продлить экспорт риса и рисовой крупы из России на полгода, до 30 июня 2024 года, следует из проекта постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. Минсельхоз оценил динамику цен на гречку и рис с начала года

"Установить с 1 января по 30 июня 2024 года включительно временный запрет на вывоз риса (код 1006 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) и крупы рисовой (код 1103 19 500 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) (далее — рис) из Российской Федерации", — говорится в документе.

Запрет на экспорт риса и рисовой крупы был введен 1 июля 2022 года после аварии на Федоровском гидроузле на Кубани с целью исключить риски дефицита и обеспечить стабильные цены на готовую продукцию для потребителей, и с тех пор неоднократно продлевался, последний раз — до 31 декабря 2023 года.