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2023
https://1prime.ru/Agriculture/20231128/842397424.html
Минсельхоз предложил продлить запрет на экспорт риса из России
Сельское хозяйство
Новости
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https://россиясегодня.рф
Минсельхоз России предложил продлить экспорт риса и рисовой крупы из России на полгода, до 30 июня 2024 года, следует из проекта постановления, опубликованного на портале проектов... ПРАЙМ, 28.11.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, минсельхоз, рис, экспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Минсельхоз России предложил продлить экспорт риса и рисовой крупы из России на полгода, до 30 июня 2024 года, следует из проекта постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
"Установить с 1 января по 30 июня 2024 года включительно временный запрет на вывоз риса (код 1006 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) и крупы рисовой (код 1103 19 500 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) (далее — рис) из Российской Федерации", — говорится в документе.
Запрет на экспорт риса и рисовой крупы был введен 1 июля 2022 года после аварии на Федоровском гидроузле на Кубани с целью исключить риски дефицита и обеспечить стабильные цены на готовую продукцию для потребителей, и с тех пор неоднократно продлевался, последний раз — до 31 декабря 2023 года.