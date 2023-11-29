ПЕКИН, 29 ноя — ПРАЙМ. Россия экологично подходит к ведению сельского хозяйства, что соответствует тренду в Китае на здоровый образ жизни, розничные продажи российской муки и зерна растут год от года, сообщил РИА Новости представитель компании Inner Mongolia Yitai Group Co., Ltd. Тянь Лю. Минпромторг рассказал о балансе между брендами из Китая и России

"Мы импортируем свою продукцию из России. В основном это льняное масло, льняное семя, пшено. Россия экологично подходит к посеву и возделыванию земель, что соответствует нашему тренду на здоровье. Это новая для нас тенденция", — сказал Тянь Лю на полях China International Supply Chain Expo в Пекине.

Тянь Лю рассказал, что продукты в основном доставляют в Китай из российского Дальнего Востока. Поначалу они наибольшим доверием и популярностью пользовались среди жителей близких с Россией северо-восточных регионов Китая, однако сейчас все больше жителей отдаленных от России регионов КНР начинают интересоваться российской продукцией, при этом особым спросом пользуется мука.

"Мы не очень давно начали этим заниматься, но уже можно сказать, что за последние два года наши объемы продаж значительно выросли", — сказал Тянь Лю.

China International Supply Chain Expo (CISCE) впервые проходит в Китае с 28 ноября по 2 декабря, в общей сложности в ней принимают участие 515 компаний из Китая и других стран. Выставочная площадь Экспо составляет 100 тысяч квадратных метров. Выставочное пространство разделено на различные тематические зоны, в частности, посвященные зеленым технологиям в сельском хозяйстве, чистой энергетике, цифровым технологиям, здоровому образу жизни и так далее. На выставке представлены стенды компаний из таких стран как США, Япония, Великобритания, Германия, Вьетнам, Таиланд, Бразилия, Австралия, Сингапур, Южная Корея, Венгрия, Турция и других.