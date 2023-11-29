МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Производство красной икры в России в январе-октябре 2023 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2022 года более чем в два раза, составив 34,7 тысячи тонн, следует из материалов Россельхознадзора. Россельхознадзор обнаружил живых личинок в сахалинской красной икре

"Выработка икры лососевых пород рыб в этом году выросла более чем в 2 раза за счет успешной лососевой путины", — сообщило ведомство. В материалах со ссылкой на данные государственной информационной системы в области ветеринарии "ВетИС", уточняется, что за 10 месяцев изготовлено 34,7 тысячи тонн натуральной и 718 тонн имитированной лососевой икры против свыше 16,8 тысячи тонн натуральной и 1,7 тысячи тонн имитированной икры в прошлом году.

Россельхознадзор обращает внимание на рост производства натуральной икры на фоне сокращения изготовления имитированной: доля последней в общем объеме производства икры лососевых видов рыб по итогам 10 месяцев текущего года составила 2%, а в целом объем выпуска упал в 2,4 раза. Имитированная лососевая икра изготавливается хозяйствующими субъектами, зарегистрированными в Санкт-Петербурге, Камчатском крае и Владимирской области.

В свою очередь производство структурированной икры лососевых пород рыб остается практически на том же уровне, что и в прошлом году, добавляется в сообщении: так, за 10 месяцев нынешнего года была выработана 761 тонна против 748 тонн годом ранее. Сама такая продукция изготавливается в Камчатском и Краснодарском краях, Санкт-Петербурге, Москве и Московской области, Новосибирской области.

"Структурированная икра в действительности является не икрой, а икорным рыбным изделием, что зачастую не указано на упаковке. Кроме того, в нарушение законодательства слово "структурированная", как правило, напечатано гораздо менее заметным шрифтом, чем "икра", — отметили в Россельхознадзоре.

В преддверии новогодних праздников ведомство в очередной раз просит потребителей обращать внимание на маркировку продукции, особенно на наименование и состав, и не позволять недобросовестным производителям, называющим "икрой" икорное рыбное изделие, содержащее неизвестное количество химических пищевых добавок, вводить себя в заблуждение.