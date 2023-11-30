МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Отраслевые союзы попросили кабмин РФ еще раз изучить риски введения квот на импорт в РФ семян, следует из обращения Российского зернового и Соевого союзов в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина, которое есть у РИА Новости. В России решили внедрять новую сельскохозяйственную культуру

Кабмин РФ в конце июня утвердил список семян сельхозкультур, ввоз которых в РФ из недружественных стран может быть ограничен: в него вошли картофель, пшеница и меслин, рожь, ячмень, кукуруза, соевые бобы, рапс, подсолнечник и сахарная свекла. Постановление о квотировании импорта семян вступило в силу 1 октября. Объемы квот на импорт семян и список компаний-поставщиков будут определены до конца года, сообщала первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

"По мнению отраслевого сообщества, квотирование импорта как мера нетарифного регулирования прямо направлена на ограничение конкуренции, являющейся стимулом использования самых передовых технологий науки, что приведет к снижению конкурентоспособности как отечественного семеноводства, так и аграрной отрасли в целом", — говорится в обращении.

Представители отрасли считают, что введение квот на ввоз зарубежных семян "приведет к падению урожайности, росту себестоимости, росту цен на семена и, соответственно, к удорожанию конечной продукции АПК". Авторы обращения указывают, что об этом говорилось в открытом письме президенту РФ Владимиру Путину год назад, в котором шесть основных отраслевых союзов, представители бизнес-сообщества и науки выражали обеспокоенность "неизбежными негативными последствиями введения квот".

Данное обращение было перенаправлено администрацией президента в Минсельхоз, а также в Минпромторг и Минэкономразвития РФ, указывается в обращении Зернового и соевого союзов; по их мнению, Минсельхоз "оставил мнение отрасли без внимания", ограничившись выборочными консультациями, и в результате была разработана чреватая негативными последствиями модель гибкого регулирования объемов квот по мере увеличения внутреннего производства. Союзы просят премьер-министра учесть при принятии решения по объемам и способам квотирования импорта семян риски для российского агропрома.