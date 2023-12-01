2023-12-01T13:38:12+03:00
2023-12-01T13:38:12+03:00
2023-12-01T13:38:12+03:00
2023
https://1prime.ru/Agriculture/20231201/842432659.html
Пошлина на экспорт российской пшеницы снизится с 6 декабря
Сельское хозяйство
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Пошлина на экспорт пшеницы из России с 6 по 12 декабря включительно снизится до 3808,1 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя останется нулевой, на вывоз кукурузы — уменьшится до... ПРАЙМ, 01.12.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, минсельхоз рф, пошлина на экспорт пшеницы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 6 по 12 декабря включительно снизится до 3808,1 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя останется нулевой, на вывоз кукурузы — уменьшится до 618,9 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 253,2 доллара за тонну, на ячмень — 169,5 доллара, на кукурузу — при цене 189,1 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 29 ноября по 5 декабря включительно составляет 3820,2 рубля за тонну, на вывоз ячменя пошлина нулевая, на вывоз кукурузы — 642,0 рубля за тонну.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.