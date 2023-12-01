МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. РФ в 2024 году может оказаться без рекордных объемов производства масличных культур из-за неясностей в обеспечении посевным материалом и снижения урожайности из-за ограничений в поставках пестицидов, сообщил исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. Молдавия считает российское эмбарго на сельхозпродукцию необоснованным

"Очередные рекорды в будущем году вполне могу откатиться назад… В следующем году мы видим достаточно серьезную угрозу для сохранения такого уровня производства масличных культур. Мы видим ситуацию под ударом из-за массы факторов", — сообщил Мальцев на конференции "Агротренды России 2023-2024".

Россия в 2022 году собрала рекордный урожай масличных — согласно данным Росстата, 29,076 миллиона тонн. Высокие сборы подсолнечника, рапса и сои, порядка 27,4 миллиона тонн ожидаются и в 2023 году, ожидала директор аналитического департамента Газпромбанка Дарья Снитко, также прогнозируя небольшое снижение в 2024 году.

Рисков, по мнению Мальцева, несколько, и первый — отсутствие ясности по объёмам и порядку квотирования импортных семян. "Отечественные селекционеры нарастили объемы производства, но чем дольше зона неизвестности, тем сложнее будет сохранить те площади, которые могут дать увеличение", — сказал он. Крайне негативно союз оценивает и попытки Минпромторга ввести квотирование пестицидов — ряд из них в РФ не производят, и они находятся под патентной защитой.

"Если такое решение примут, это будет серьезный удар для эффективности производства – ведь успехи были достигнуты за счет современных агротехнологий – не только семян, но также интенсивных схем подкормки и защиты растений", — добавил Мальцев. Кроме того, усложняют ситуацию и общие для всех издержки в виде роста стоимости минеральных удобрений и ГСМ, на зарплату.

"Всё это может привести к сокращению площадей и урожайности, в целом впервые за последние годы откатить те наши рекорды, которые были", — заключил Мальцев.