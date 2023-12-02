МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Правительство России одобрило выделение Минсельхозу средств на поддержку зернопроизводящих предприятий, сообщается на сайте кабмина. Россия вернулась в пятерку крупнейших поставщиков зерна в ЕС, сообщили СМИ

"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Уточняется, что проект распоряжения направлен на поддержку уровня доходности зернопроизводящих предприятий и уровня их инвестиционного потенциала.

Кроме того, кабмин принял законопроект, направленный на введение в законодательство понятий "инжиниринговые услуги (инжиниринговая деятельность)", "услуги и (или) работы в области промышленного дизайна (деятельность в области промышленного дизайна)", "организация сектора промышленного дизайна".