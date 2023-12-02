2023-12-02T13:21:27+03:00
2023-12-02T13:21:27+03:00
2023-12-02T13:21:27+03:00
2023
https://1prime.ru/Agriculture/20231202/842439960.html
Минсельхоз получит средства на поддержку зернопроизводящих предприятий
Сельское хозяйство
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Правительство России одобрило выделение Минсельхозу средств на поддержку зернопроизводящих предприятий, сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства: принять проект... ПРАЙМ, 02.12.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, правительство рф, минсельхоз рф, производство зерна
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Правительство России одобрило выделение Минсельхозу средств на поддержку зернопроизводящих предприятий, сообщается на сайте кабмина.
"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.
Уточняется, что проект распоряжения направлен на поддержку уровня доходности зернопроизводящих предприятий и уровня их инвестиционного потенциала.
Кроме того, кабмин принял законопроект, направленный на введение в законодательство понятий "инжиниринговые услуги (инжиниринговая деятельность)", "услуги и (или) работы в области промышленного дизайна (деятельность в области промышленного дизайна)", "организация сектора промышленного дизайна".