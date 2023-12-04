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В Японии уничтожат 23 тысячи кур
Сельское хозяйство
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Из-за выявленных случаев птичьего гриппа на ферме в южной префектуре Японии Кагосима будут уничтожены 23 тысячи кур, сообщило министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства... ПРАЙМ, 04.12.2023
новости, сельское хозяйство, экономика, мировая экономика, япония, птичий грипп, куры, уничтожение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Из-за выявленных случаев птичьего гриппа на ферме в южной префектуре Японии Кагосима будут уничтожены 23 тысячи кур, сообщило министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства.
Министерство получило сообщение, что на птицеферме в городе Идзуми растет число погибших кур. Анализ показал положительную реакцию на высокопатогенный птичий грипп.
Это четвертая вспышка с 24 ноября, когда был зафиксирован первый случай в этом сезоне. Всего за эти 10 дней, согласно подсчетам РИА Новости, уничтожены около 180 тысяч кур, считая последний случай.
После обнаружения вируса птичьего гриппа вводится карантин на транспортировку кур и яиц в радиусе 3-километровой зоны вокруг фермы, где были выявлены очаги заболевания, а также запрещен вывоз кур и яиц за пределы 10-километровой зоны.
В прошлом сезоне были зафиксированы 84 случая птичьего гриппа, в результате чего были уничтожены 17,71 миллиона птиц. Это привело к дефициту и резкому подорожанию яиц в стране.