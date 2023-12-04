МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Из-за выявленных случаев птичьего гриппа на ферме в южной префектуре Японии Кагосима будут уничтожены 23 тысячи кур, сообщило министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства. Япония ввела санкции против 4 человек и 4 организаций, в их числе из России

Министерство получило сообщение, что на птицеферме в городе Идзуми растет число погибших кур. Анализ показал положительную реакцию на высокопатогенный птичий грипп.

Это четвертая вспышка с 24 ноября, когда был зафиксирован первый случай в этом сезоне. Всего за эти 10 дней, согласно подсчетам РИА Новости, уничтожены около 180 тысяч кур, считая последний случай.

После обнаружения вируса птичьего гриппа вводится карантин на транспортировку кур и яиц в радиусе 3-километровой зоны вокруг фермы, где были выявлены очаги заболевания, а также запрещен вывоз кур и яиц за пределы 10-километровой зоны.

В прошлом сезоне были зафиксированы 84 случая птичьего гриппа, в результате чего были уничтожены 17,71 миллиона птиц. Это привело к дефициту и резкому подорожанию яиц в стране.