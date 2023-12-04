МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении параметров программы вовлечения в оборот сельскохозяйственных земель и развития мелиоративного комплекса, сообщается на сайте правительства России. Правительство выделит средства на развитие рыбохозяйственного комплекса

"Правительство продолжает создавать условия для максимального вовлечения в оборот сельскохозяйственных угодий. Принято решение расширить параметры государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Теперь в рамках госпрограммы федеральную поддержку смогут получать не только сельхозпроизводители, но и научные и образовательные организации, проводящие исследования в области селекции и семеноводства, мелиорации земель и повышения продуктивности почв.

Документ также предусматривает увеличение объема возмещения затрат сельхозпроизводителей на реализацию проектов мелиорации по агролесомелиоративным и фитомелиоративным мероприятиям с 50 до 90% за счет федерального бюджета. Это должно простимулировать борьбу с опустыниванием, считают в правительстве. Речь идет в том числе о борьбе с эрозией почвы и засухой, создании защитных лесопосадок, повышении плодородия сельхозземель.

Кроме того, с 1 января расширится перечень субсидируемых мероприятий в области химической мелиорации. Так, помимо предусмотренного ранее известкования кислых почв на пашне в него добавится фосфоритование и гипсование почв.

"Принятые меры позволят расширить фонд земель сельхозназначения, что в свою очередь обеспечит устойчивое развитие агропромышленного комплекса и послужит достижению целей продовольственной безопасности страны", — заключили в кабмине.