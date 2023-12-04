МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Поставки на экспорт российской муки по итогам января-октября выросли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года более чем на треть, до 990 тысяч тонн, следует из материалов федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. Правительство представило дорожную карту поддержки экспорта российского ТЭК

"По предварительным данным, за первые 10 месяцев текущего года на зарубежные рынки поставлено более 990 тысячи тонн муки. Это почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года и превышает объем экспорта за весь 2022 год", — говорится в материалах.

На первое место вышел Ирак (по итогам прошлого года он был на второй позиции): туда за январь-октябрь из РФ отгружено более 150 тысяч тонн муки, на 17% больше поставок, чем за 10 месяцев 2022 года. Второе место в 2023 году заняла Грузия: поставки за 10 месяцев в эту страну составляют 126 тысяч тонн.

"В топ-3 покупателей также находится Китай: в январе-октябре российский экспорт муки в эту страну увеличился в 3,7 раза в годовом выражении и уже превысил 100 тысяч тонн. За 2022 год поставки муки в КНР составили 37 тысяч тонн, за 2021 год – менее 13 тысяч тонн", — сообщают эксперты.

Одновременно Россия возобновила отгрузки пшеничной муки в Гонконг: за 10 месяцев этого года в специальный административный район КНР отправлено 49 тысяч тонн муки. Кроме того, позитивная динамика наблюдается и в поставках муки в страны ближнего зарубежья.

"Приоритетные рынки для увеличения поставок российской муки – это Юго-Восточная Азия (Китай, Таиланд), Ближний Восток (Ирак, Йемен) и Африка (Гана, Бенин). Многие из этих стран являются крупнейшими импортерами муки и в то же время Россия уже осуществляет поставки по этим направлениям", — добавляется в материалах.

По оценке "Агроэкспорта", потенциал поставок российской муки на внешние рынки может дополнительно составить более 500 тысяч тонн в год.