МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Зимний сезон начался для мирового рынка зерна с жестких погодных факторов, чтобы не платить премию в цене, резервы надо было создавать осенью, прокомментировал РИА Новости председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. Турция планирует перерабатывать российское зерно и отправлять его в Африку

"Жесткое начало зимнего сезона с беспрецедентного шторма напомнило нашим потребителям о зависимости от вполне земных факторов, к которым биржевые спекуляции имеют слабое отношение. Цена спроса на фобе (FOB, условия поставки — ред.) пошла вверх, за ней ситуацию отыгрывает и биржа", — считает Зернин.

"В целом в зимний сезон цена спроса будет зависеть от расторопности крупных закупщиков. Те из них, кто не успел создать достаточные резервы осенью, будут вынуждены платить премию за поставки в зимнее время", — добавил глава Союза экспортеров зерна.

Согласно материалам маркетплейса "поле.рф" (входит в состав "Деметра-холдинга"), к концу предыдущей недели, экспортные цены на пшеницу за месяц прибавили около 10 долларов: цена одной тонны на черноморском базисе к 1 декабря приближалась к уровню 240 долларов (12,5% протеина, поставка — FOB), тогда как 27 октября он оценивался покупателями примерно в 230 долларов за тонну.

Эксперты указывали, что к концу прошлой недели на движение цен вверх повлияла негативная новостная повестка по мотивам погодных катаклизмов в акватории Черного моря; кроме того, они отмечали и ожидания сокращения производства пшеницы в странах Европейского Союза. Среди факторов, ведущих к снижению цен — улучшение состояния посевов озимой пшеницы в США.