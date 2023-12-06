МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Внутренние цены на минеральные удобрения в России сохранятся на уровне 2022 года, Федеральная антимонопольная служба продлила рекомендации по предельным ценам до 31 мая 2024 года, сообщает ФАС.

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"Внутренние цены на минудобрения сохранятся на уровне 2022 года. В настоящее время индексация не предусмотрена. Это связано с принятием постановления правительства РФ, которое предусматривает ограничение вывоза минудобрений на экспорт", — говорится в сообщении ведомства.

В конце ноября правительство РФ продлило действие квот на экспорт удобрений из России. Общий объем квоты с 1 декабря 2023 по 31 мая 2024 года составит около 17 миллионов тонн.

"Предельные цены минеральных удобрений были добровольно зафиксированы производителями в 2021 году и формировались в соответствии с рекомендациями ФАС России. Они предусматривали установление цен на уровне не выше за период май-июль 2021 года и их индексацию в июне, сентябре 2022 года. Рекомендации продлены до 31 мая 2024 года", — сказано также в релизе ФАС.

Азотные и азотосодержащие удобрения применяются аграриями при посевных; к ним в том числе относятся аммиачная селитра и карбамид.