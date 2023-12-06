МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Внутренние цены на минеральные удобрения в России сохранятся на уровне 2022 года, Федеральная антимонопольная служба продлила рекомендации по предельным ценам до 31 мая 2024 года, сообщает ФАС. Мантуров оценил работу механизма гибких экспортных пошлин на удобрения

"Внутренние цены на минудобрения сохранятся на уровне 2022 года. В настоящее время индексация не предусмотрена. Это связано с принятием постановления правительства РФ, которое предусматривает ограничение вывоза минудобрений на экспорт", — говорится в сообщении ведомства.

В конце ноября правительство РФ продлило действие квот на экспорт удобрений из России. Общий объем квоты с 1 декабря 2023 по 31 мая 2024 года составит около 17 миллионов тонн.

"Предельные цены минеральных удобрений были добровольно зафиксированы производителями в 2021 году и формировались в соответствии с рекомендациями ФАС России. Они предусматривали установление цен на уровне не выше за период май-июль 2021 года и их индексацию в июне, сентябре 2022 года. Рекомендации продлены до 31 мая 2024 года", — сказано также в релизе ФАС.

Азотные и азотосодержащие удобрения применяются аграриями при посевных; к ним в том числе относятся аммиачная селитра и карбамид.