МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Состояние озимых посевов в РФ оценивается как очень хорошее и может стать предпосылкой для нового высокого урожая пшеницы в 2024 году, который предварительно может стать вторым за всю историю, сообщил на конференции "Свиноводство-2023" гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Путин заявил, что Россия направляет зерно в шесть стран Африки

"В результате (состояния озимых — ред.) мы выходим на следующий сезон с очень сверхпредварительным прогнозом 145 миллионов тонн по зерну… По пшенице — 92 миллиона тонн, это тоже очень высокий урожай. Если он состоится, то это будет второй за всю историю России", — сообщил Рылько.

По его словам, сейчас данные Росгидромета указывают на очень хорошее состояние озимых посевов — "это второй по значимости уровень сева озимых культур в РФ, более высокий сев был только в 2020 году". "Есть только одна неблагополучная точка – восток Ставропольского края, но и там последние дни наметился прорыв — прошли очень хорошие осадки, получены всходы, поэтому будем надеяться в следующем году на неплохой результат", — сказал эксперт.

Согласно презентации ИКАР, представленной на конференции, минимальные и максимальные уровни ожиданий валового сбора зерна в 2024 году составляют 137 миллионов тонн и 151 миллион, по пшенице — 90 миллионов тонн и 95 миллионов. В свою очередь базовый прогноз валового сбора в РФ зерна в 2023 году составляет 144 миллиона тонн (при этом Рылько не исключил более высокой оценки Росстата), в том числе 91,6 миллиона тонн пшеницы; оценки конечных запасов — предварительно в 17,7 миллиона тонн и 11,8 миллиона.

Оценки ИКАРом экспортного потенциала РФ по зерну и пшенице в 2023-2024 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) составляют 67 миллионов тонн и 51 миллион, а базовые оценки в сезоне 2024-2025 экспортном сезоне (с 1 июля 2024 года) — 63 миллиона тонн и 48 миллионов.

В 2022 году Россия обновила рекорд валового сбора зерна — 153,83 миллиона тонн зерна, включая 104,44 миллиона тонн пшеницы в чистом весе. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2017 году — 135,539 миллиона тонн зерна, в том числе 86,003 миллиона тонн пшеницы. Минсельхоз оценивал урожай зерна в 2023 году порядка в 140 миллионов тонн в чистом весе, из которых около 93 миллионов тонн придется на пшеницу. Официальные прогнозы на 2024 год пока не озвучивались.