МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Россия в 2023-2024 сельскохозяйственном году может повторить рекорд по валовому сбору масличных культур, заявил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. В России изменится размер пошлин на экспорт подсолнечного масла и шрота

"Мы достаточно радикально пересмотрели свое видение урожая масличных культур в этом году и сейчас думаем, что он составит столько же, как и в рекордном прошлом сезоне – то есть примерно 29 миллионов тонн. И скорее всего, состоится два локальных рекорда – подсолнечник, которого соберем 16,5 миллиона тонн, может, и больше, а также сои – под 7 миллионов тонн", — сказал Рылько на конференции "Свиноводство-2023".

Таким образом, при условии переработки всего этого объема, в России может заметно вырасти производство шротов и жмыхов — на 6,6%, до 12,9 миллиона тонн, следует из материалов ИКАР: подсолнечного — до 6,3 миллиона тонн с 5,9 миллиона годом ранее, соевых — до 4,7 миллиона с 4,3 миллиона тонн. По рапсовым шротам и жмыхам объем производства ожидается стабильным — 1,9 миллиона тонн.

Внутренний рынок будет обеспечен даже в случае заметных поставок на экспорт. "Если считать, что в этом сезоне страна вывезет на экспорт примерно 4,3 миллиона тонн, все равно на внутренний рынок остается… 8,7 миллиона, и это будет рекорд", — сказал Рылько.

Россия в 2022 году собрала рекордный урожай масличных культур — 29,1 миллиона тонн, на 17% выше уровня 2021 года.