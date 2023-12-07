МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил скорректировать механизмы господдержки аграриев для ускоренного достижения показателей Доктрины продовольственной безопасности, сообщается на сайте кабмина.

Премьер-министр РФ М. Мишустин

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"Механизмы господдержки аграриев будут скорректированы для ускоренного достижения показателей утвержденной президентом Доктрины продовольственной безопасности. Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам состоявшейся 14 ноября стратегической сессии, посвященной продовольственной безопасности", — говорится в сообщении.