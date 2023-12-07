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Мишустин поручил скорректировать механизмы господдержки аграриев
Сельское хозяйство
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил скорректировать механизмы господдержки аграриев для ускоренного достижения показателей Доктрины продовольственной безопасности,... ПРАЙМ, 07.12.2023
сельское хозяйство, финансы, экономика, новости, михаил мишустин, аграрии, господдержка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил скорректировать механизмы господдержки аграриев для ускоренного достижения показателей Доктрины продовольственной безопасности, сообщается на сайте кабмина.
"Механизмы господдержки аграриев будут скорректированы для ускоренного достижения показателей утвержденной президентом Доктрины продовольственной безопасности. Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам состоявшейся 14 ноября стратегической сессии, посвященной продовольственной безопасности", — говорится в сообщении.