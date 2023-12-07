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Мишустин ждет предложений по поддержке производства и спроса на с/х технику
Сельское хозяйство
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минсельхозу до 29 января подготовить предложения по господдержке производства и спроса на отечественную сельхозтехнику,... ПРАЙМ, 07.12.2023
сельское хозяйство, финансы, экономика, новости, правительство рф, сельское хозяйство, михаил мишустин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минсельхозу до 29 января подготовить предложения по господдержке производства и спроса на отечественную сельхозтехнику, сообщается на сайте кабмина.
"К 29 января Минпромторг вместе с Минсельхозом должны направить в правительство предложения по мерам господдержки стимулирования производства и спроса на отечественную технику, оборудование, средства защиты растений, транспортные средства и другие средства производства, используемые для переработки сельхозпродукции", — говорится в сообщении.
ишустин дал ряд поручений по итогам стратегической сессии, посвященной продовольственной безопасности. Часть поручений направлена на обеспечение отечественного АПК необходимыми специалистами.
"Так, к 25 января Минобрнауки, Минтруд и Минсельхоз должны представить в правительство предложения о дополнении перечня направлений подготовки и специальностей специальностями, связанными с селекцией и генетикой сельскохозяйственных растений и животных", — говорится в сообщении.