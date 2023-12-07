МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минсельхозу до 29 января подготовить предложения по господдержке производства и спроса на отечественную сельхозтехнику, сообщается на сайте кабмина. Мишустин оценил влияние санкций на российское самолетостроение

"К 29 января Минпромторг вместе с Минсельхозом должны направить в правительство предложения по мерам господдержки стимулирования производства и спроса на отечественную технику, оборудование, средства защиты растений, транспортные средства и другие средства производства, используемые для переработки сельхозпродукции", — говорится в сообщении.

ишустин дал ряд поручений по итогам стратегической сессии, посвященной продовольственной безопасности. Часть поручений направлена на обеспечение отечественного АПК необходимыми специалистами.

"Так, к 25 января Минобрнауки, Минтруд и Минсельхоз должны представить в правительство предложения о дополнении перечня направлений подготовки и специальностей специальностями, связанными с селекцией и генетикой сельскохозяйственных растений и животных", — говорится в сообщении.