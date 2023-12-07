МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. В Евросоюзе "злятся" из-за неограниченного притока украинской сельскохозяйственной продукции, в результате чего европейские фермеры потеряли почти полтриллиона евро, сообщают РИА Новости. На Украине обещали обдумать отзыв жалобы в ВТО на зерновое эмбарго

Ранее сообщалось, что из-за ситуации с дешевым продовольствием с Украины Брюссель разрешил Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии запретить экспорт пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса.

"Поставки с Украины мяса птицы увеличились на 150%, яиц — более чем на 100", — напомнил правоцентристский депутат Европарламента Питер Лиенс. Ассоциация переработчиков птицы и торговли птицей ЕС (AVEC) сообщила: конкурентоспособность европейских производителей уже упала.

Сообщается, что для защиты собственных аграриев Франция начала настаивать на реэкспорте украинского сахара за пределы Евросоюза. По прогнозу Французской ассоциации производителей сахарной свеклы (CGB), в текущем сезоне импорт ЕС сахара с Украины может достичь 700-800 тысяч.

В Ассоциации производителей свеклы ждут от Еврокомиссии ответа на вопрос о том, как управлять бесконтрольным ввозом украинского продовольствия. Напряженность нарастает и, скорее всего, перекинется на другую продукцию. В Европарламенте уже взяли на прицел яйца и мясо птицы.

Сообщается. что на текущий момент Еврокомиссия обязала Киев предпринять меры по контролю за экспортом.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.

После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.