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Путин обсудил с главами Саудовской Аравии и ОАЭ рост поставок зерна
Сельское хозяйство
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Тема увеличения поставок зерновых в ОАЭ и Саудовскую Аравию обсуждался в ходе визитов в эти страны президента России Владимира Путина, сообщил помощник главы государства Максим... ПРАЙМ, 07.12.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, в мире, россия, саудовская аравия, оаэ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Тема увеличения поставок зерновых в ОАЭ и Саудовскую Аравию обсуждался в ходе визитов в эти страны президента России Владимира Путина, сообщил помощник главы государства Максим Орешкин.
"Вчера президент был с поездкой в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Саудовской Аравии, там обсуждали эти вопросы — увеличения поставок российского зерна на рынки этих стран. Турция активно торгует с Россией, Китай", — сказал Орешкин в ходе пленарной сессии форума "Россия зовет!".
Президент РФ Владимир Путин в среду посетил Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Согласно опубликованному по итогам визита в Саудовскую Аравию совместному заявлению, страны высоко оценили увеличение объема торговли, подтвердили намерение продолжать совместную работу по ее расширению.