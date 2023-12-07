МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Тема увеличения поставок зерновых в ОАЭ и Саудовскую Аравию обсуждался в ходе визитов в эти страны президента России Владимира Путина, сообщил помощник главы государства Максим Орешкин. Путин заявил, что Россия направляет зерно в шесть стран Африки

"Вчера президент был с поездкой в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Саудовской Аравии, там обсуждали эти вопросы — увеличения поставок российского зерна на рынки этих стран. Турция активно торгует с Россией, Китай", — сказал Орешкин в ходе пленарной сессии форума "Россия зовет!".

Президент РФ Владимир Путин в среду посетил Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Согласно опубликованному по итогам визита в Саудовскую Аравию совместному заявлению, страны высоко оценили увеличение объема торговли, подтвердили намерение продолжать совместную работу по ее расширению.