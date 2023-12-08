2023-12-08T16:51:26+03:00
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2023-12-08T16:51:26+03:00
2023
https://1prime.ru/Agriculture/20231208/842511940.html
Минсельхоз заявил об увеличении пошлины на экспорт пшеницы
Сельское хозяйство
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Пошлина на экспорт пшеницы из России с 13 по 19 декабря включительно вырастет до 4063,5 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя останется нулевой, на вывоз кукурузы — увеличится... ПРАЙМ, 08.12.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, минсельхоз, пшеница, экспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 13 по 19 декабря включительно вырастет до 4063,5 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя останется нулевой, на вывоз кукурузы — увеличится до 839,5 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 251,5 доллара за тонну, на ячмень — 173,4 доллара, на кукурузу — при цене 188,3 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 6 по 12 декабря включительно составляет 3808,1 рубля за тонну, на вывоз ячменя пошлина нулевая, на вывоз кукурузы — 618,9 рубля за тонну.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.