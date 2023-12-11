МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) в интервенционный фонд РФ по итогам первых торгов текущего года составил 15,93 тысячи тонн, следует из предварительных материалов НТБ. Путин заявил, что Россия направляет зерно в шесть стран Африки

Всего 11 декабря проводилось 8 аукционов, два из которых были отменены. На оставшихся шести было реализовано 7,83 тысячи тонн мягкой пшеницы 3-го класса урожая 2023 года, 5,4 тысячи тонн мягкой пшеницы 4-го класса урожая 2023 года и 2,7 тысячи тонн ржи не ниже 3-го класса урожая 2023 года.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна. Государственные интервенции используются для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но сами интервенции пока не проводились. В прошлом году запас интервенционного фонда был сформирован в объеме 3 миллиона тонн зерна, а до конца текущего года Минсельхоз планировал направить в фонд еще до 2 миллионов тонн. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в конце ноября сообщал, что закупки зерна в государственный интервенционный фонд начнутся 11 декабря.