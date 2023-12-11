2023-12-11T12:16:00+03:00
2023-12-11T12:21:59+03:00
2023-12-11T12:16:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Agriculture/20231211/842524983.html
НТБ раскрыла объем покупок зерна в интервенционный фонд России
Сельское хозяйство
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) в интервенционный фонд РФ по итогам первых торгов текущего года составил 15,93 тысячи... ПРАЙМ, 11.12.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, зерно, нтб
https://cdnn.1prime.ru/images/84147/26/841472684.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84147/26/841472684.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84147/26/841472683.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84147/26/841472683.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84147/26/841472671.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84147/26/841472671.jpg
https://1prime.ru/society/20231204/842454278.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) в интервенционный фонд РФ по итогам первых торгов текущего года составил 15,93 тысячи тонн, следует из предварительных материалов НТБ.
Всего 11 декабря проводилось 8 аукционов, два из которых были отменены. На оставшихся шести было реализовано 7,83 тысячи тонн мягкой пшеницы 3-го класса урожая 2023 года, 5,4 тысячи тонн мягкой пшеницы 4-го класса урожая 2023 года и 2,7 тысячи тонн ржи не ниже 3-го класса урожая 2023 года.
В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна. Государственные интервенции используются для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но сами интервенции пока не проводились. В прошлом году запас интервенционного фонда был сформирован в объеме 3 миллиона тонн зерна, а до конца текущего года Минсельхоз планировал направить в фонд еще до 2 миллионов тонн. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в конце ноября сообщал, что закупки зерна в государственный интервенционный фонд начнутся 11 декабря.