МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Гуманитарная партия удобрений группы "Уралхим" объемом более 23 тысяч тонн для Зимбабве была погружена на судно в европейских портах и находится в пути, говорится в сообщении компании. Путин заявил, что Россия направляет зерно в шесть стран Африки

Ранее глава АО "ОХК "Уралхим" Дмитрий Коняев сообщал, что группа "Уралхим-Уралкалий" планирует поставку гуманитарных партий удобрений в Зимбабве и Нигерию.

"Гуманитарная партия удобрений объемом более 23 000 тонн для Зимбабве была полностью погружена на судно в портах Риги, Латвия, и Гента, Бельгия, и уже находится в пути до порта Бейра в Мозамбике. Оттуда удобрения будут доставлены в Зимбабве наземным транспортом", — говорится в пресс-релизе.

Компания отмечает, что поставка, включающая в себя хлористый калий и комплексные азотно-фосфорно-калийные удобрения c добавлением серы, вновь осуществляется в тесном сотрудничестве со Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН, которая зафрахтовала судно для транспортировки партии в рамках усилий Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). В свою очередь группа "Уралхим", как и в случае с предыдущими совместными отправками, оплачивает морской фрахт и прочие транспортные расходы.

Компания уточняет, что партия для Зимбабве — четвертая такая поставка "Уралхима" в Африку: до того более 77 тысяч тонн были отправлены из портов и со складов Европейского союза и тоже при поддержке ВПП — в Малави и Кению. Всего же "Уралхим" безвозмездно намерен передать развивающимся странам порядка 300 тысяч тонн минеральных удобрений.

"Инициатива направлена на преодоление беспрецедентного глобального продовольственного кризиса и предотвращение потерь урожая в странах, находящихся в зоне подобных рисков. Она реализуется в соответствии с целью номер два ООН в области устойчивого развития "Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства", — добавляется в пресс-релизе.