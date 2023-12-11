МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Экспорт пшеницы из России по итогам июля-ноября 2023 года остался рекордным несмотря на осеннюю непогоду, составив 23,6 миллиона тонн, при этом расширяется география поставок, говорится в предоставленном РИА Новости отчете аналитического центра "Русагротранса" (крупнейший российский оператор в сегменте перевозок аграрных грузов). Эксперт разъяснил, почему Алжир предпочел российское зерно французскому

"Экспорт пшеницы, включая поставки в четыре страны ЕАЭС, в июле-ноябре 2023 года достиг 23,6 миллиона тонн против 19,8 миллиона тонн за аналогичный период прошлого года. Это по-прежнему является рекордом, несмотря на падение вывоза в ноябре из-за непогоды и снижения продаж", — пишут эксперты. Предыдущий рекорд, по их данным, был зафиксирован в 2020 году: тогда за аналогичный период было вывезено 22,4 миллиона тонн пшеницы.

Эксперты отмечают некоторое снижение объемов поставок в первой десятке импортеров: к примеру, Турция, находящая на первой позиции, импортировала 3,32 миллиона тонн в сравнении с 3,43 миллиона тонн за июль-ноябрь прошлого года, Египет (второе место) – 2,75 миллиона тонн против 3,14 миллиона тонн, Иран (пятое место) – около 1 миллиона тонн против 1,77 миллиона тонн годом ранее.

Импорт со стороны Саудовской Аравии (шестое место) также начал уступать прошлому сезону и составил 0,84 миллиона тонн в сравнении с 1,26 миллиона тонн. Между тем произошел резкий скачок ввоза со стороны находящейся на третьем месте Бангладеш − сразу на 1 миллион тонн, до 1,69 миллиона тонн. Также в 1,7 раза вырос экспорт в Алжир (четвертое место) – до 1,36 миллиона тонн.

География поставок продолжает расширяться: в частности, в Италию были экспортированы рекордные 0,5 миллиона тонн в основном твердой пшеницы против 0,2 миллиона тонн за весь сезон 2022-2023 годов. Кратно выросли или возобновились поставки в целый ряд стран американского континента и тихоокеанского региона: например, поставки в Бразилию составили 0,5 миллиона тонн, в Мексику — 0,44 миллиона тонн (за весь прошлый сезон у них было по 0,7 миллиона тонн), спустя три года начались отгрузки в Малайзию и впервые за четыре сезона — в Венесуэлу.

"Количество стран, куда Россия поставляет пшеницу, в текущем сезоне достигло 67 против 57 год назад. В целом за текущий сезон 2023-2024 экспорт пшеницы может достичь показателя в 49,2 миллиона тонн, как и в 2022-2023. Помимо этого, экспорт пшеничной муки в пересчете на зерно может достигнуть 1,6 миллиона тонн против 1,1 миллиона тонн в прошлом сезоне", — отмечают в "Русагротрансе".