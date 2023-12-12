МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Возобновление поставок российской пшеницы в Малайзию спустя три года обусловлено высоким качеством продукции и адекватной ценой, а также высоким спросом в регионе, заявил РИА Новости торговый представитель РФ в Малайзии Никита Пономаренко. "Уралхим" сообщил об отправке российских удобрений в Зимбабве

По данными опубликованного ранее отчета аналитического центра "Русагротранса" (крупнейшего российского оператора в сегменте перевозок аграрных грузов), недавно впервые за три года начались отгрузки российской пшеницы в Малайзию.

"Российская продукция отличается высоким качеством, экологичностью и адекватным ценообразованием, что позволяет ей эффективно конкурировать на внешних рынках и в Малайзии, в частности", — отметил Пономаренко.

По его словам, в регионе Юго-Восточной Азии производится относительно небольшое количество зерновой продукции, а Малайзия довольно сильно зависит от импорта зерновых как для животноводческой отрасли, так и для производства продуктов питания.

Торговый представитель добавил, что, по его оценке, важным фактором, ускорившим положительную динамику внешнеэкономических отношений России и Малайзии в сфере АПК стал визит малайзийской делегации в Казань в мае 2023 для участия в "Россия — Исламский мир: KazanForum".

Делегацию возглавлял министр сельского хозяйства и продовольственной безопасности Малайзии Мохамад Сабу, который во время поездки в Россию отмечал в интервью РИА Новости, что российское зерно всегда отличалось высоким качеством, и что Малайзия планирует "наладить его поставки для нужд птицеводческой отрасли".

"Торгпредство России в Малайзии также считает перспективными нишами для российского экспорта секторы оптово-розничной торговли, электронную коммерцию, обрабатывающее производство и строительство", — подытожил Пономаренко.