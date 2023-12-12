МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ ожидает в 2023 году рекордный сбор картофеля в организованном секторе за последние 30 лет, оценивая его в 8,4 миллиона тонн, что на 15% выше, чем в 2022 году, сообщил замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин в ходе круглого стола в Совете Федерации по мерам защиты и обеспечению роста объемов производства отечественной плодоовощной продукции. Новосибирская область побила 33-летний рекорд энергопотребления

"По картофелю в этом году планируем результат в 8,4 миллиона тонн, что является максимальным объемом производства за последние 30 лет и превышает показатели 2022 года на 15%", — сообщил Разин.

Он напомнил, что в рамках федерального проекта по развитию картофелеводства и овощеводства заложено, что объем производства картофеля должен стабильно превышать 7,9 миллиона тонн. "В этом году мы этот показатель превысили. Но важно, чтобы и в следующие годы мы производили стабильный объем этой продукции, чтобы закрывать все внутренние потребности", — сказал замминистра.

В 2022 году производство плодов и ягод в РФ выросло год к году на 20%, до 1,7 миллиона тонн, овощей открытого и защищенного грунта — более чем на 10%, до 5,6 миллиона тонн, и на 85, до 1,6 миллиона тонн, напомнил Разин, заметив, что и в текущем году министерство видит позитивную динамику практически по всем направлениям — в частности, по защищенному грунту планируется прирасти на 1-1,5%, до порядка 1,7 миллиона тонн.

"Мы исходим из того, что в ближайшие 3-4 года у нас положительная динамика по производству тепличных овощей будет сохранена – на сегодняшний день нам позволяет это говорить и факт реализации 45 тепличных комплексов общей площадью более 400 гектаров, и это позволяет нам рассчитывать на увеличение объемов производства плюсом еще порядка 190 тысяч тонн", — сообщил замминистра.