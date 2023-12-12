МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) установил квоты на беспошлинный импорт отдельных видов куриного мяса для России и Белоруссии, сообщила пресс-служба комиссии. Минсельхоз оценит возможность обнуления импортных пошлин на мясо кур

"Совет Евразийской экономической комиссии принял решение предоставить тарифную льготу в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении замороженного мяса домашних кур, предназначенного для использования в производстве мясной продукции. Льгота будет предоставляться в 2024 году для объема поставок до 10,9 тысячи тонн для Республики Беларусь и до 140 тысяч тонн для Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Как пояснили в ЕЭК, тарифная льгота будет предоставляться при условии подтверждения уполномоченным органом целевого назначения ввозимого товара.

"Мясо птицы потребляется населением в том числе в продуктах переработки (колбасные изделия, мясные полуфабрикаты и другие) и является крайне востребованным. Однако, несмотря на рост объемов производства мясного сырья и продуктов переработки, на внутреннем рынке сохраняется неудовлетворенный спрос", — добавил там же министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Минсельхоз в начале ноября предложил ввести в 2024 году квоту на беспошлинный ввоз отдельных видов куриного мяса в объеме до 160 тысяч тонн. В конце месяца предложение было одобрено подкомиссией по таможенно-тарифному регулированию. Решение установить тарифную льготу было направлено на стабилизацию цен на рынке птицеводческой продукции за счет наращивания предложения на внутреннем рынке.