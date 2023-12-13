МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ ожидает стабилизацию цен на куриное яйцо в ближайший месяц в связи с импортными поставками, сообщили в пресс-службе министерства. Минсельхоз спрогнозировал рекордный за 30 лет урожай картофеля

Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила обнуление таможенной пошлины на ввоз в РФ 1,2 миллиарда яиц, мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года, сообщила ранее в среду пресс-служба Минэкономразвития.

"До конца текущей недели ожидаются первые поставки из Азербайджана, а в ближайшее время — из Турции. В результате уже в ближайший месяц прогнозируется стабилизация ценовой динамики", — сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

Там подчеркнули, что решение об обнулении импортных пошлин в отношении куриного яйца принято в качестве оперативной меры для насыщения этой продукцией внутреннего рынка принято.

Соответственно, проводятся переговоры с дружественными странами об увеличении поставок.