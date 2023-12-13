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Минсельхоз ожидает стабилизации цен на яйца в ближайшее время
Сельское хозяйство
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Минсельхоз РФ ожидает стабилизацию цен на куриное яйцо в ближайший месяц в связи с импортными поставками, сообщили в пресс-службе министерства. Подкомиссия по таможенно-тарифному... ПРАЙМ, 13.12.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, минсельхоз рф, цены на яйца, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ ожидает стабилизацию цен на куриное яйцо в ближайший месяц в связи с импортными поставками, сообщили в пресс-службе министерства.
Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила обнуление таможенной пошлины на ввоз в РФ 1,2 миллиарда яиц, мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года, сообщила ранее в среду пресс-служба Минэкономразвития.
"До конца текущей недели ожидаются первые поставки из Азербайджана, а в ближайшее время — из Турции. В результате уже в ближайший месяц прогнозируется стабилизация ценовой динамики", — сообщили в пресс-службе Минсельхоза.
Там подчеркнули, что решение об обнулении импортных пошлин в отношении куриного яйца принято в качестве оперативной меры для насыщения этой продукцией внутреннего рынка принято.
Соответственно, проводятся переговоры с дружественными странами об увеличении поставок.