2023-12-13T11:11:31+03:00
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2023
https://1prime.ru/Agriculture/20231213/842548851.html
Турецкие производители заявили о готовности обеспечить Россию яйцами
Сельское хозяйство
Новости
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Турция готова обеспечить Россию яйцами в полном объеме, поставки уже начались, сообщил РИА Новости глава Союза производителей яиц Ибрагим Афйон. Россельхознадзор с 8 декабря... ПРАЙМ, 13.12.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, турция, россия, яйца
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АНКАРА, 13 дек — ПРАЙМ. Турция готова обеспечить Россию яйцами в полном объеме, поставки уже начались, сообщил РИА Новости глава Союза производителей яиц Ибрагим Афйон.
Россельхознадзор с 8 декабря разрешает поставки столового яйца еще с 17 предприятий Турции, сообщило ранее ведомство.
"В целом 21 турецкая компания получила одобрение на поставки яиц в Россию, три уже начали поставки",- сообщил Афйон.
Глава Союза не назвал при этом конкретных объемов планируемых поставок.
"Готовы обеспечить потребности в полном объеме",- сказал собеседник агентства.