АНКАРА, 13 дек — ПРАЙМ. Турция готова обеспечить Россию яйцами в полном объеме, поставки уже начались, сообщил РИА Новости глава Союза производителей яиц Ибрагим Афйон. Правительство нашло способ снизить цены на яйца

Россельхознадзор с 8 декабря разрешает поставки столового яйца еще с 17 предприятий Турции, сообщило ранее ведомство.

"В целом 21 турецкая компания получила одобрение на поставки яиц в Россию, три уже начали поставки",- сообщил Афйон.

Глава Союза не назвал при этом конкретных объемов планируемых поставок.

"Готовы обеспечить потребности в полном объеме",- сказал собеседник агентства.