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2023
https://1prime.ru/Agriculture/20231214/842565657.html
Путин объяснил рост цен на яйца
Сельское хозяйство
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Рост цен на яйца обусловлен увеличением спроса, заявил президент России Владимир Путин в рамках прямой линии. По словам президента, спрос вырос. однако импорт открыт не был. "Что... ПРАЙМ, 14.12.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, цены, яйца
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Рост цен на яйца обусловлен увеличением спроса, заявил президент России Владимир Путин в рамках прямой линии.
По словам президента, спрос вырос. однако импорт открыт не был. "Что произошло? Спрос увеличился, а объемы производства — нет, первое. Второе — вовремя не открыли импорт в должном объеме. Сейчас, кстати говоря, из Турции предлагают поставки дополнительные. У нас отлично развиваются экономические связи. Из других стран — из Белоруссии — предлагают", — рассказал российский лидер.
Кроме того, президент добавил, что ситуация с ценообразованием будет улучшаться, так как над этим вопросом активно работает Министерство сельского хозяйства.
Путин также отметил связь проблемы с ростом цен на яйца со сбоем в работе кабмина. "Сожалею и приношу свои извинения на этот счет. Это сбой в работе правительства", — заявил Путин, отвечая на вопрос о росте цен на яйца и курицу.
Цены на яйцо на фоне значительного увеличения спроса с начала года заметно выросли: согласно последним данным Росстата, к 4 декабря — на 42,4 процента.