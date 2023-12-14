МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Рост цен на яйца обусловлен увеличением спроса, заявил президент России Владимир Путин в рамках прямой линии. Минсельхоз ожидает стабилизации цен на яйца в ближайшее время

По словам президента, спрос вырос. однако импорт открыт не был. "Что произошло? Спрос увеличился, а объемы производства — нет, первое. Второе — вовремя не открыли импорт в должном объеме. Сейчас, кстати говоря, из Турции предлагают поставки дополнительные. У нас отлично развиваются экономические связи. Из других стран — из Белоруссии — предлагают", — рассказал российский лидер.

Кроме того, президент добавил, что ситуация с ценообразованием будет улучшаться, так как над этим вопросом активно работает Министерство сельского хозяйства.

Путин также отметил связь проблемы с ростом цен на яйца со сбоем в работе кабмина. "Сожалею и приношу свои извинения на этот счет. Это сбой в работе правительства", — заявил Путин, отвечая на вопрос о росте цен на яйца и курицу.

Цены на яйцо на фоне значительного увеличения спроса с начала года заметно выросли: согласно последним данным Росстата, к 4 декабря — на 42,4 процента.