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2023
https://1prime.ru/Agriculture/20231214/842568999.html
Эксперт спрогнозировала стоимость турецких яиц в России
Сельское хозяйство
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Стоимость яиц из Турции в российских магазинах составит 90 рублей, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на прогноз кандидата экономических наук, доцента кафедры международного бизнеса РЭУ... ПРАЙМ, 14.12.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, турция, яйца
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Стоимость яиц из Турции в российских магазинах составит 90 рублей, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на прогноз кандидата экономических наук, доцента кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасии Прикладовой.
По словам экономиста, Белоруссия является главным поставщиком пищевого яйца в Россию, однако в перспективе возможны поставки и из Турции. "Но география турецких поставок свидетельствует о налаженных маршрутах, то есть в этом плане проблем возникнуть не должно. Кроме того, Анкара способна нарастить объемы экспорта, что показывает динамика торговли, которая после спада в 2019 году активно развивается", — отметила Прикладова.
Оптовая экспортная цена яиц в Турции составляет около 1300 долларов за тонну, что примерно равно 66 рублям за десяток яиц категории С1. Ожидается, что цена поставок из Турции в Москву будет около 84 рублей за десяток яиц категории С1, а розничная цена будет немного выше, заключили в издании.