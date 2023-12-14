МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Стоимость яиц из Турции в российских магазинах составит 90 рублей, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на прогноз кандидата экономических наук, доцента кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасии Прикладовой. Путин объяснил рост цен на яйца

По словам экономиста, Белоруссия является главным поставщиком пищевого яйца в Россию, однако в перспективе возможны поставки и из Турции. "Но география турецких поставок свидетельствует о налаженных маршрутах, то есть в этом плане проблем возникнуть не должно. Кроме того, Анкара способна нарастить объемы экспорта, что показывает динамика торговли, которая после спада в 2019 году активно развивается", — отметила Прикладова.

Оптовая экспортная цена яиц в Турции составляет около 1300 долларов за тонну, что примерно равно 66 рублям за десяток яиц категории С1. Ожидается, что цена поставок из Турции в Москву будет около 84 рублей за десяток яиц категории С1, а розничная цена будет немного выше, заключили в издании.