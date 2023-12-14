МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Урожай зерна в России в 2023 году составит 146 миллионов тонн, в том числе около 5-6 миллионов тонн в новых регионах страны, заявил, подводя итоги года, президент РФ Владимир Путин. Рост доли отечественных брендов должен стать системным, заявил Путин

"У нас опять один из рекордных урожаев — 150 с лишним миллионов тонн зерна, правда это общее количество, а в там очищенном виде это будет где-то 146 с лишним миллионов тонн. Это вместе с так называемыми, скажем, новыми территориями, на которых произведено где-то 5-6 миллионов тонн", — сообщил он.

Он отметил, что данный результат является хорошим. "Я здесь вспоминал руководство Минсельхоза в связи с отсутствием необходимого количества и куриного яйца и мяса птицы, есть за что покритиковать. Но в целом результаты работы сельскохозяйственные отрасли, которая опять с большим плюсом сработала в этом году, и соответственно усилия министерства сельского хозяйства заслуживают одобрения и хорошей оценки", — заявил президент.

По словам Путина, продовольственная безопасность страны обеспечена, но вместе с тем в ней есть и некоторые проблемы.

"Можно с уверенностью сказать, что продовольственная безопасность России обеспечена. Но есть проблема, которая касается семян, прежде всего, причем самых разных культур. Здесь есть над чем работать, есть задача в области селекции. У нас программа по семенам есть, по-моему, она до 2030 года, и она реализуется, выделяются необходимые финансовые ресурсы. Вот это проблема, которую мы должны решить", — сказал Путин, подводя итоги года.

Большая ежегодная пресс-конференция президента РФ в этом году совмещена с прямой линией.