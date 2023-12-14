МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Цены на куриное яйцо РФ в лучшем случае стабилизируются, но снижаться не будут — из-за высокой доли импорта в производстве, от него надо постепенно отказываться, заменяя отечественными технологиями, прокомментировал РИА Новости доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Игорь Строганов. Путин связал проблемы с вакцинами от кори с куриными яйцами

Президент РФ Владимир Путин, отвечая в четверг на вопрос о ситуации с ценой на яйцо и мясо кур, объяснил рост цен тем, что увеличился спрос, а производство не выросло, а также вовремя не был открыт импорт. По его мнению, ситуация с ценами на яйца "будет улучшаться".

Куриные яйца в РФ с начала года подорожали на 46%, еженедельные темпы роста пока не замедляются: плюс 4,55% с 5 по 11 декабря. Властями в связи с этим реализуется комплекс мер, сообщал ранее Минсельхоз: среди них — планы дополнительного наращивания производства, расширение торговли яйцом напрямую от производителей, перевод производителей и сетей на долгосрочные договоры поставок. Кроме того, был открыт беспошлинный импорт яиц.

"Предпринятых мер недостаточно для снижения цен на куриное яйцо; в лучшем случае то, что делает сейчас государство, приведет к тому, что цены стабилизируются, но падать, скорее всего, в обозримом будущем они не будут", — считает Строганов.

Предпосылками сложившейся ситуации он видит системные проблемы. Во-первых, рост потребления яиц связан с подорожанием мяса: белок куриного яйца в этом случае становится единственным доступным по цене источником животного белка. Вторая системная проблема заключается в оборудовании птицефабрик, в кормах для птицы: по мнению Строганова, тут крайне высока импортная составляющая для выращивания куриц, но от зависимости от внешней конъюнктуры, при всем желании, быстро избавиться невозможно.

"Соответственно, поддерживать производителей в данной ситуации практически бессмысленно – надо выстраивать полную технологическую цепочку выращивания курочки-несушки с мясом и так далее именно в России", — заключил он.