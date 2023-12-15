2023-12-15T04:22:54+03:00
2023-12-15T04:22:54+03:00
2023-12-15T04:22:54+03:00
2023
https://1prime.ru/Agriculture/20231215/842573701.html
Глава Минсельхоза рассказал о мерах по стабилизации цен на куриные яйца
Сельское хозяйство
Новости
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Минсельхоз России работает над проблемой стабилизации цен на куриное яйцо, на которую накануне в ходе прямой линии и большой пресс-конференции обратил внимание президент Владимир... ПРАЙМ, 15.12.2023
сельское хозяйство, потребрынок, бизнес, экономика, новости, минсельхоз рф, куриные яйца, дмитрий патрушев
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Минсельхоз России работает над проблемой стабилизации цен на куриное яйцо, на которую накануне в ходе прямой линии и большой пресс-конференции обратил внимание президент Владимир Путин.
"Работаем над стабилизацией цен на куриное яйцо. Увеличиваем объемы собственного производства", — отметил глава ведомства Дмитрий Патрушев, слова которого приводятся в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, по словам министра, идет работа над переводом производителей и торговых сетей на долгосрочные контракты, чтобы обеспечить прогнозируемые объемы и стабильные цены.
Также прорабатывается решение об обнулении импортных пошлин и поставки необходимого объема из дружественных стран, добавил Патрушев.