МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Минсельхоз России работает над проблемой стабилизации цен на куриное яйцо, на которую накануне в ходе прямой линии и большой пресс-конференции обратил внимание президент Владимир Путин. Эксперт рассказал, как понизить цены на яйца

"Работаем над стабилизацией цен на куриное яйцо. Увеличиваем объемы собственного производства", — отметил глава ведомства Дмитрий Патрушев, слова которого приводятся в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, по словам министра, идет работа над переводом производителей и торговых сетей на долгосрочные контракты, чтобы обеспечить прогнозируемые объемы и стабильные цены.

Также прорабатывается решение об обнулении импортных пошлин и поставки необходимого объема из дружественных стран, добавил Патрушев.