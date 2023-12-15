МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 20 по 26 декабря включительно уменьшится до 4048,1 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя останется нулевой, на вывоз кукурузы — снизится до 794,4 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза. Таможенная подкомиссия поддержала обнуление импортных пошлин на яйца

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 250,2 доллара за тонну, на ячмень — 172,2 доллара, на кукурузу — при цене 186,8 доллара за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 13 по 19 декабря включительно составляет 4063,5 рубля за тонну, на вывоз ячменя пошлина нулевая, на вывоз кукурузы — 839,5 рубля за тонну.

В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.