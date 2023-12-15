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2023
https://1prime.ru/Agriculture/20231215/842582199.html
Пошлина на экспорт российской пшеницы снизится с 20 декабря
Сельское хозяйство
Новости
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 20 по 26 декабря включительно уменьшится до 4048,1 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя останется нулевой, на... ПРАЙМ, 15.12.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, минсельхоз рф, пошлина на экспорт пшеницы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 20 по 26 декабря включительно уменьшится до 4048,1 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя останется нулевой, на вывоз кукурузы — снизится до 794,4 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 250,2 доллара за тонну, на ячмень — 172,2 доллара, на кукурузу — при цене 186,8 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 13 по 19 декабря включительно составляет 4063,5 рубля за тонну, на вывоз ячменя пошлина нулевая, на вывоз кукурузы — 839,5 рубля за тонну.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.