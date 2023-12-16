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2023
https://1prime.ru/Agriculture/20231216/842586508.html
Правительство выделило средства на модернизацию АПК в регионах
Сельское хозяйство
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Правительство РФ направило почти 8 миллиардов рублей на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса (АПК) в российских регионах, сообщается на сайте кабмина... ПРАЙМ, 16.12.2023
сельское хозяйство, бизнес, экономика, новости, россия, регионы рф, модернизация агропромышленного комплекса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ направило почти 8 миллиардов рублей на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса (АПК) в российских регионах, сообщается на сайте кабмина.
"Свыше 7,9 миллиарда рублей будет дополнительно направлено в регионы для возмещения части затрат сельхозпроизводителей на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — сказано в сообщении.
Отмечается, что эти средства покроют часть затрат на строительство и ремонт молочных ферм, хранилищ сельхозпродукции, центров селекции, семеноводства и племенного дела.
"Речь идет о реализации более 100 инвестиционных проектов в разных регионах страны", — говорится в релизе. Решение направлено на развитие сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности страны. Оно позволит предоставить аграриям дополнительные мощности для наращивания производства.