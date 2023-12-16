МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ направило почти 8 миллиардов рублей на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса (АПК) в российских регионах, сообщается на сайте кабмина. Путин назвал объем урожая зерна в России в 2023 году

"Свыше 7,9 миллиарда рублей будет дополнительно направлено в регионы для возмещения части затрат сельхозпроизводителей на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — сказано в сообщении.

Отмечается, что эти средства покроют часть затрат на строительство и ремонт молочных ферм, хранилищ сельхозпродукции, центров селекции, семеноводства и племенного дела.

"Речь идет о реализации более 100 инвестиционных проектов в разных регионах страны", — говорится в релизе. Решение направлено на развитие сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности страны. Оно позволит предоставить аграриям дополнительные мощности для наращивания производства.