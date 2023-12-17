2023-12-17T14:22:37+03:00
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2023
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Патрушев спрогнозировал рост урожая зерна
Сельское хозяйство
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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства России скорректирует прогнозы сбора зерна в сторону увеличения, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Патрушев... ПРАЙМ, 17.12.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, урожай, зерно, дмитрий патрушев
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства России скорректирует прогнозы сбора зерна в сторону увеличения, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Патрушев.
"Уборка по ряду регионов еще продолжается, поэтому, возможно, мы несколько скорректируем наши цифры в сторону увеличения, но только попозже", — ответил Патрушев на вопрос о том, будет ли министерство обновлять прогноз сбора зерна.
Министр сообщил, что объем сбора урожая зерна вместе с новыми регионами составит более 153 миллионов тонн, и добавил, что это пока "в грязном весе".
Поставки зерна на экспорт в 2022-2023 сельхозгоду (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) составили 60 миллионов тонн, из них пшеницы — около 47 миллионов тонн. Экспортный потенциал в текущем сезоне 2023-2024 (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) оценивается в 65 миллионов тонн.
"Цифра будет уточняться, посмотрим, каким темпом будут экспортировать. Но надеюсь, что не менее 65", — заявил Патрушев журналистам, отвечая на вопрос о том, каков будет объем экспорта зерна в этом сельхозгоду.