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2023
https://1prime.ru/Agriculture/20231218/842594317.html
Экономист рассказал, как поставки из Турции повлияют на цены на яйца
Сельское хозяйство
Новости
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Цены на яйца в магазинах России снизятся в связи с поставками этого продукта из Турции, заявил доктор экономических наук, бывший глава департамента агропромышленного комплекса... ПРАЙМ, 18.12.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, цены, яйца
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Цены на яйца в магазинах России снизятся в связи с поставками этого продукта из Турции, заявил доктор экономических наук, бывший глава департамента агропромышленного комплекса правительства России Леонид Холод в беседе с изданием "Лента.ру".
По словам экономиста, снижение спроса на яйца перед новогодними праздниками также повлияет на снижение их цены. "Яйца нужно будет продавать. Если до того их нужно было покупать, и народ бегал за ними как сумасшедший и покупал по десять десятков, то сейчас, наоборот, торговле и птицеводам нужно будет стремиться их продать", — отметил Холод.
Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщал, что цены на куриные яйца должны снизиться спустя две-три недели после начала поставок из Турции и Азербайджана. Министр отметил, что яйца входят в категорию сезонных продуктов, поэтому цена на них закономерно возрастает, однако после Нового года должна упасть.
Ранее президент России Владимир Путин принес извинения за ситуацию с резким ростом цен на продукт, а также назвал эту проблему сбоем в работе правительства.