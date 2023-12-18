МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Цены на яйца в магазинах России снизятся в связи с поставками этого продукта из Турции, заявил доктор экономических наук, бывший глава департамента агропромышленного комплекса правительства России Леонид Холод в беседе с изданием "Лента.ру". Белоруссия готова поставить в Россию яйца и мясо птицы

По словам экономиста, снижение спроса на яйца перед новогодними праздниками также повлияет на снижение их цены. "Яйца нужно будет продавать. Если до того их нужно было покупать, и народ бегал за ними как сумасшедший и покупал по десять десятков, то сейчас, наоборот, торговле и птицеводам нужно будет стремиться их продать", — отметил Холод.

Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщал, что цены на куриные яйца должны снизиться спустя две-три недели после начала поставок из Турции и Азербайджана. Министр отметил, что яйца входят в категорию сезонных продуктов, поэтому цена на них закономерно возрастает, однако после Нового года должна упасть.

Ранее президент России Владимир Путин принес извинения за ситуацию с резким ростом цен на продукт, а также назвал эту проблему сбоем в работе правительства.