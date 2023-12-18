МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Объемы поставок продукции российского агропромышленного комплекса в Китай за 10 месяцев 2023 года увеличились на 63% и составили 6,2 миллиарда долларов США, говорится в справочных материалах к рабочему визиту премьер министра России Михаила Мишустина в КНР. Китай стал лидером на мировом автомобильном рынке в ноябре

"Продукция АПК вышла на второе место после углеводородов в российском экспорте в Китай, объемы ее поставок за 10 месяцев 2023 года увеличились на 63% и составили 6,2 миллиарда долларов", — говорится в справочных материалах пресс-службы кабмина.