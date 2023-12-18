2023-12-18T10:09:54+03:00
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2023
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Правительство оценило рост импорта российской агропродукции в Китай
Сельское хозяйство
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Объемы поставок продукции российского агропромышленного комплекса в Китай за 10 месяцев 2023 года увеличились на 63% и составили 6,2 миллиарда долларов США, говорится в справочных... ПРАЙМ, 18.12.2023
сельское хозяйство, экономика, мировая экономика, новости, россия, китай, агропродукция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Объемы поставок продукции российского агропромышленного комплекса в Китай за 10 месяцев 2023 года увеличились на 63% и составили 6,2 миллиарда долларов США, говорится в справочных материалах к рабочему визиту премьер министра России Михаила Мишустина в КНР.
"Продукция АПК вышла на второе место после углеводородов в российском экспорте в Китай, объемы ее поставок за 10 месяцев 2023 года увеличились на 63% и составили 6,2 миллиарда долларов", — говорится в справочных материалах пресс-службы кабмина.