МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) предоставил России временную тарифную льготу на беспошлинный импорт до 1,2 миллиарда куриных яиц с 1 января по 30 июня 2024 года, сообщила пресс-служба комиссии. Патрушев рассказал, как на него подействовали замечания Путина по яйцам

"Совет Евразийской экономической комиссии принял решение предоставить тарифную льготу в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении куриных яиц. Льгота будет предоставляться c 1 января по 30 июня 2024 года для объема поставок до 1,2 млрд штук в Российскую Федерацию", — говорится в сообщении.

Как пояснили в ЕЭК, временная тарифная льгота позволит обеспечить поставки по сопоставимой с отечественным производством стоимости, в частности, из Турции и Ирана.

Тарифная льгота будет предоставляться при условии подтверждения уполномоченным органом целевого назначения ввозимого товара, добавляется там.

"Мера носит краткосрочный характер и поможет сдержать рост потребительских цен на социально значимую продукцию в зимний и весенний период, а также избежать возможного возникновения дефицита", — приводится в сообщении комментарий министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева.

На прошлой неделе подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила обнуление таможенной пошлины на ввоз в РФ 1,2 миллиарда яиц, мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года.