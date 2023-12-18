МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Засуха в штате Луизиана и в Мексике вызвала в последнее время снижение предложения сахара на рынке США, что вынудило производителей конфет импортировать его, переплачивая из-за пошлин, а за прошедший год кондитерские изделия подорожали в среднем в стране более чем на 13%, сообщает агентство Bloomberg. Засуха привела к простаиванию танкеров с СПГ у Панамского канала, пишет СМИ

Вызванная засухой в штате Луизиана нехватка сахара привела к тому, что уровни более дорогого из-за пошлин импорта приблизились к рекордным значениям 2005 года, когда ураган "Катрина" уничтожил значительную часть посевов тростника в Луизиане и вывел из строя перерабатывающие заводы, указывает агентство. Не спасают и поставки сахара из Мексики, на которые распространяются льготные условия ввоза, — там засуха тоже.

В связи с этим и американским производителям сладостей пришлось в итоге повысить цены на свои товары. По данным исследовательской компании NIQ, которые приводит Блумберг, цены на кондитерские изделия выросли на 13,4% за период в 12 месяцев, завершившийся 25 ноября. Это стало максимальным показателем среди всех бакалейных товаров. При этом уровень годовой инфляции в стране был лишь чуть больше 3% по итогам ноября.

Как отмечает агентство, в США существует госпрограмма, направленная на защиту прибыли производителей сахара и предотвращение "наводнения" американского рынка товаром из других стран. Они ограничивают объемы продажи сахара на внутреннем рынке, а также зарубежные поставки по более низким тарифам. Некоторые представители индустрии отмечают, что такие правила вредят производителям.

"В настоящий момент США переживают момент высокого беспокойства, когда речь идет о поставках сахара. Программа направлена на то, чтобы увеличить стоимость сахара", — цитирует Блумберг исполнительного директора Альянса за справедливую сахарную политику, выступающего за реформы существующего законодательства.

"Мы просто пришли к выводу о том, что лучше больше платить за сахар и перекладывать это на потребителей, чем остаться без него совсем. И многие другие компании, мне кажется, думали так же", — цитирует агентство Кирка Вэшоу (Kirk Vashaw), гендиректора Spangler Candy Co, производящей леденцы Dum Dums.