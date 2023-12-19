МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который снижает ограничения на размещение специализированных хранилищ для опасных и неопасных веществ, а также удобрений в границах водоохранных зон морских портов России. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации. Путин продлил обязанность по выпуску замещающих облигаций

Это решение направлено на развитие портовых мощностей и облегчение транспортной логистики в стране. Ранее, из-за санкций, российским компаниям было затруднительно использовать портовую инфраструктуру за рубежом для перевалки опасных и неопасных веществ. В результате, российским производителям приходилось обеспечивать перевозку удобрений на собственных мощностях, что доставляло определенные неудобства. По оценкам правительства, восстановление экспорта удобрений может принести бюджету дополнительно пять миллиардов рублей ежегодно.

Закон вносит поправки в Водный кодекс для снятия ограничений на размещение хранилищ в непосредственной близости от морских портов, что позволит облегчить перевалку и хранение опасных веществ.