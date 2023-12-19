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2023-12-19T12:38:16+03:00
2023-12-19T12:38:16+03:00
2023
https://1prime.ru/Agriculture/20231219/842608477.html
Путин подписал закон о размещении хранилищ удобрений в морских портах
Сельское хозяйство
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который снижает ограничения на размещение специализированных хранилищ для опасных и неопасных веществ, а также удобрений в границах... ПРАЙМ, 19.12.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, хранилище, морской порт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который снижает ограничения на размещение специализированных хранилищ для опасных и неопасных веществ, а также удобрений в границах водоохранных зон морских портов России. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.
Это решение направлено на развитие портовых мощностей и облегчение транспортной логистики в стране. Ранее, из-за санкций, российским компаниям было затруднительно использовать портовую инфраструктуру за рубежом для перевалки опасных и неопасных веществ. В результате, российским производителям приходилось обеспечивать перевозку удобрений на собственных мощностях, что доставляло определенные неудобства. По оценкам правительства, восстановление экспорта удобрений может принести бюджету дополнительно пять миллиардов рублей ежегодно.
Закон вносит поправки в Водный кодекс для снятия ограничений на размещение хранилищ в непосредственной близости от морских портов, что позволит облегчить перевалку и хранение опасных веществ.