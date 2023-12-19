КИШИНЕВ, 19 дек — ПРАЙМ. Молдавские аграрии просят правительство срочно ввести стабильный и устойчивый механизм ограничения импорта зерновых и масличных культур с Украины, аналогичный тому, что создан в Румынии и Болгарии, говорится в заявлении ассоциации "Сила фермеров". Молдавия оказалась в минусе, присоединившись к санкциям, считает эксперт

В ассоциации напомнили, что 4 октября 2023 года Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) по настоянию аграриев ввела систему лицензирования импорта зерновых и масличных культур на период чрезвычайного положения. По их мнению, хотя эта мера была применена с большим опозданием, она все же остановила обвал цен на внутреннем рынке и в последние два месяца рост цен на пшеницу, кукурузу и подсолнечник замедлился.

"Недавно власти объявили, что чрезвычайное положение будет отменено с 1 января 2024 года, а это значит, что все решения КЧС автоматически отменяются, в том числе и решение от 4 октября 2023 года… Ассоциация "Сила фермеров" требует, чтобы правительство срочно внедрило стабильный и устойчивый механизм ограничения импорта зерновых и масличных культур, аналогичный тем, которые созданы в Румынии и Болгарии", — говорится в сообщении, опубликованном на странице ассоциации в соцсети.

По информации организации, компания Trans Oil намеревается импортировать из Украины порядка 300 тысяч тонн подсолнечника, что, по мнению представителей ассоциации "Сила фермеров", в очередной раз затронет интересы местных агропроизводителей.

"Обращаем внимание, что отсутствие ограничений на импорт не только разбалансирует внутренний рынок, но и поставит под угрозу экспорт пшеницы, кукурузы и подсолнечника в Румынию, которая неоднократно предупреждала нашу страну об опасности реэкспорта зерновых и масличных культур из Украины. А блокирование экспорта в Румынию стало бы окончательной катастрофой для молдавских фермеров", – сказано в заявлении ассоциации.

Ранее фермеры организовали ряд акций с призывом к властям ввести мораторий на выплату долгов кредиторам и отменить штрафные санкции, налагаемые банками до 31 октября 2024 года. Также протестующие требовали от исполнительной власти выделить более 1 миллиарда леев (56,3 миллиона долларов) из национального фонда развития сельского хозяйства для поддержки отрасли в кризисный период.