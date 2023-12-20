МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Агрохолдинг "Степь" (принадлежит АФК "Система") в текущем году обновил рекорд по сбору сельхозкультур, увеличив его на 8%, до более чем 2,1 миллиона тонн, сообщается в пресс-релизе. В Финляндии зарегистрировали рекордное число банкротств

"Валовый сбор в хозяйствах агрохолдинга превысил рекордные показатели прошлого года на 8%, совокупный объем урожая по итогам 2023 года составил свыше 2,1 миллиона тонн", — сообщила пресс-служба. Уборочная кампания была проведена в оптимальные сроки, добавляется там.

"В результате эффективной реализации сельхозпродукции и наращивания экспорта неаудированная выручка впервые в истории компании превысила 100 миллиардов рублей. Внедрение современных агротехнологий, стратегическое планирование и своевременное проведение агротехнологических операций позволили достичь нового рекорда урожая", — приводятся в сообщении слова гендиректора агрохолдинга Андрея Недужко.

Основной производственной культурой в севообороте остается пшеница, ее валовый сбор составил 1,1 миллиона тонн. Также по сравнению с уровнем прошлого года валовый сбор гороха вырос более чем в два раза, нута — на 90%, льна – на 84%, прирост урожая масличного подсолнечника — около 60% год к году.

Агрохолдинг "Степь" — одна из крупнейших аграрных компаний юга России. Ключевые направления деятельности — растениеводство, молочное животноводство, торговля сельскохозяйственной продукцией, сахарный и бакалейный трейдинг, производство и продажа сыров, молочных продуктов. Активы расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области. Земельный банк агрохолдинга составляет 578 тысяч гектаров.