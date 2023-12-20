2023-12-20T15:22:23+03:00
2023-12-20T15:22:23+03:00
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2023
https://1prime.ru/Agriculture/20231220/842623648.html
"Руспродсоюз" поддержал льготы на импорт томатов
Сельское хозяйство
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Введение тарифной льготы на импорт томатов поддержит расширение предложения на внутреннем рынке в период наиболее высоких цен, стабилизируя их, прокомментировал РИА Новости... ПРАЙМ, 20.12.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, томаты, импорт, льготы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Введение тарифной льготы на импорт томатов поддержит расширение предложения на внутреннем рынке в период наиболее высоких цен, стабилизируя их, прокомментировал РИА Новости зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюза") Дмитрий Леонов.
Подкомиссия кабмина по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию ранее одобрила введение в первом полугодии следующего года тарифной льготы, предполагающей отмену пошлины на импорт 130 тысяч тонн томатов.
"Введение тарифной льготы на импорт томатов направлено на расширение предложения на внутреннем рынке в период наиболее высоких цен", — считает Леонов, обращая внимание на достаточное дорогое тепличное выращивание в зимний период: помимо отопления, зимой растения нуждаются в дополнительном освещении, а это требует очень большого количества электроэнергии.
Таким образом, снятие ограничений на импортные поставки также может способствовать стабилизации цен, считает Леонов. "В большинстве стран в это время продукция импортируется, потому что так получается дешевле", — заметил он.