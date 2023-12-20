МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Введение тарифной льготы на импорт томатов поддержит расширение предложения на внутреннем рынке в период наиболее высоких цен, стабилизируя их, прокомментировал РИА Новости зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюза") Дмитрий Леонов. Самозанятым пенсионерам раскрыли, какие льготы они теряют

Подкомиссия кабмина по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию ранее одобрила введение в первом полугодии следующего года тарифной льготы, предполагающей отмену пошлины на импорт 130 тысяч тонн томатов.

"Введение тарифной льготы на импорт томатов направлено на расширение предложения на внутреннем рынке в период наиболее высоких цен", — считает Леонов, обращая внимание на достаточное дорогое тепличное выращивание в зимний период: помимо отопления, зимой растения нуждаются в дополнительном освещении, а это требует очень большого количества электроэнергии.

Таким образом, снятие ограничений на импортные поставки также может способствовать стабилизации цен, считает Леонов. "В большинстве стран в это время продукция импортируется, потому что так получается дешевле", — заметил он.