МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Против инициативы правительства Германии по отмене части налоговых льгот для сельскохозяйственного сектора, которая уже спровоцировала в понедельник протесты фермеров в Берлине, выступают 70% жителей страны, следует из опроса института Civey для издания Spiegel. Молдавские фермеры потребовали ограничить импорт украинских зерновых

19 декабря пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт подтвердил планы кабмина по отмене субсидий на дизельное топливо, что принесет казне 440 миллионов евро. Также планируется отменить льготное налогообложение на транспортные средства, применяемые в лесном и сельском хозяйстве, что должно сэкономить бюджету еще 480 миллионов.

Согласно опросу, против данной меры выступают 70% немцев, а поддерживают ее лишь 22%. Еще 8% респондентов не имеют четкой позиции по данному вопросу.

Сообщается, что даже в наиболее урбанизированных районах 60% респондентов выступают против отмены субсидий для фермеров.

Опрос был проведен с 18 по 20 декабря, в нем приняли участие 5 045 немцев. Статистическая погрешность не превышает 2,5 процентных пункта.

Отмена субсидий связана с необходимостью сокращения расходов в проекте бюджета на 2024 год из-за решения конституционного суда. Ранее он признал неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата.