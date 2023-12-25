МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Валовый сбор зерна в РФ в 2023 году предварительно составит не менее 142 миллиона тонн, экспортные поставки в сезоне 2023-2024 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) — не менее 65 миллионов тонн, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. В ДНР назвали собранный объем зерновых, зернобобовых и технических культур

"Мы получим второй урожай зерновых за всю историю страны. По нашей оценке, валовый сбор составит не менее 142 миллиона тонн в чистом весе. Это позволит не только с запасом обеспечить внутренний рынок, но и направить значительные объемы зерна зарубежным партнерам", — сообщил Патрушев в интервью изданию "Комсомольская правда". В том числе урожай твердой пшеницы ожидается в объеме почти 1,6 миллиона тонн.

Ранее Минсельхоз оценивал урожай зерна в 2023 году примерно в 140 миллионов тонн в чистом весе, из которых около 93 миллионов тонн отводилось на пшеницу. В 2022 году Россия обновила рекорд валового сбора зерна: всего было собрано 157,676 миллиона тонн, в том числе пшеницы — 104,237 миллиона тонн, а в чистом весе урожай достиг 153,83 миллиона тонн зерна и 104,44 миллиона тонн пшеницы.

Патрушев озвучил прогноз по экспорту за 2023 год российской продукции АПК — более 45 миллиарда долларов, что станет очередным историческим рекордом для страны; при этом на долю дружественных стран пришлось 87% поставок. По его словам, в следующем году ожидается сохранение высоких показателей экспорта, при этом опережающими темпами — в дружественные государства. А экспорт зерновых в первом полугодии текущего сезона оценивается им порядка в 35 миллиона тонн, во втором — еще минимум в 30 миллионов тонн.

Министр коснулся и перспектив риса: сейчас, по его словам, рассматривается программа по передаче части государственных мелиоративных систем в концессию бизнесу для развития рисоводства. Кроме того, рис для РФ — интересный экспортный продукт с большим потенциалом в Юго-Восточной Азии.

Еще одним достижением 2023 года министр назвал высокий урожай масличных — он составит порядка 28 миллиона тонн, особо отметив сою, сбор которой впервые достигнет 6,7 миллиона тонн. "В ближайшие годы планируем выйти на показатель в 7-8 миллиона тонн, что даст возможность начать развивать экспорт", — уточнил он. Кроме того, ожидается лучший за последние 30 лет урожай картофеля — 8,6 миллиона тонн, а валовый сбор сахарной свеклы в 52,2 миллиона тонн обеспечит производство около 7 миллиона тонн сахара.

Комментируя подорожание мяса кур и яиц, министр отметил, что главная причина подорожания — значительный рост спроса на мясо кур и яйцо, как наиболее доступный белок, и в следующем году будут обеспечены все потребности за счет роста производства этой продукции. Кроме того, в текущем году из-за вспышек птичьего гриппа на крупных птицефабриках пришлось уничтожить более 1% от общего поголовья домашней птицы в России.

"Мы провели большую работу над ошибками. На будущее, чтобы не допускать таких перекосов и действовать на опережение, будем выстраивать систему мониторинга спроса по всем ключевым продуктам питания. Это позволит оперативно фиксировать, если где-то спрос начинает расти, и заблаговременно ориентировать отрасль на увеличение объемов производства по этому направлению", — сказал Патрушев.