Патрушев: Россия в 2023 году собрала не менее 142 млн тонн зерна в чистом весе
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Валовый сбор зерна в РФ в 2023 году предварительно составит не менее 142 миллиона тонн, экспортные поставки в сезоне 2023-2024 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) — не менее 65 миллионов тонн, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
"Мы получим второй урожай зерновых за всю историю страны. По нашей оценке, валовый сбор составит не менее 142 миллиона тонн в чистом весе. Это позволит не только с запасом обеспечить внутренний рынок, но и направить значительные объемы зерна зарубежным партнерам", — сообщил Патрушев в интервью изданию "Комсомольская правда". В том числе урожай твердой пшеницы ожидается в объеме почти 1,6 миллиона тонн.
Ранее Минсельхоз оценивал урожай зерна в 2023 году примерно в 140 миллионов тонн в чистом весе, из которых около 93 миллионов тонн отводилось на пшеницу. В 2022 году Россия обновила рекорд валового сбора зерна: всего было собрано 157,676 миллиона тонн, в том числе пшеницы — 104,237 миллиона тонн, а в чистом весе урожай достиг 153,83 миллиона тонн зерна и 104,44 миллиона тонн пшеницы.
Патрушев озвучил прогноз по экспорту за 2023 год российской продукции АПК — более 45 миллиарда долларов, что станет очередным историческим рекордом для страны; при этом на долю дружественных стран пришлось 87% поставок. По его словам, в следующем году ожидается сохранение высоких показателей экспорта, при этом опережающими темпами — в дружественные государства. А экспорт зерновых в первом полугодии текущего сезона оценивается им порядка в 35 миллиона тонн, во втором — еще минимум в 30 миллионов тонн.
Министр коснулся и перспектив риса: сейчас, по его словам, рассматривается программа по передаче части государственных мелиоративных систем в концессию бизнесу для развития рисоводства. Кроме того, рис для РФ — интересный экспортный продукт с большим потенциалом в Юго-Восточной Азии.
Еще одним достижением 2023 года министр назвал высокий урожай масличных — он составит порядка 28 миллиона тонн, особо отметив сою, сбор которой впервые достигнет 6,7 миллиона тонн. "В ближайшие годы планируем выйти на показатель в 7-8 миллиона тонн, что даст возможность начать развивать экспорт", — уточнил он. Кроме того, ожидается лучший за последние 30 лет урожай картофеля — 8,6 миллиона тонн, а валовый сбор сахарной свеклы в 52,2 миллиона тонн обеспечит производство около 7 миллиона тонн сахара.
Комментируя подорожание мяса кур и яиц, министр отметил, что главная причина подорожания — значительный рост спроса на мясо кур и яйцо, как наиболее доступный белок, и в следующем году будут обеспечены все потребности за счет роста производства этой продукции. Кроме того, в текущем году из-за вспышек птичьего гриппа на крупных птицефабриках пришлось уничтожить более 1% от общего поголовья домашней птицы в России.
"Мы провели большую работу над ошибками. На будущее, чтобы не допускать таких перекосов и действовать на опережение, будем выстраивать систему мониторинга спроса по всем ключевым продуктам питания. Это позволит оперативно фиксировать, если где-то спрос начинает расти, и заблаговременно ориентировать отрасль на увеличение объемов производства по этому направлению", — сказал Патрушев.
https://1prime.ru/Agriculture/20231225/842656831.html