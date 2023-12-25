МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Рост цен на яйца — это один из параметров ускорения инфляции в России, высокая инфляция в стране связана прежде всего с тем, что рост спроса опережает возможности предложения. Такое мнение выразила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Яйца в России в декабре подорожали на 4,62 процента

Глава регулятора дала интервью изданию РБК. Ей задали вопрос о вмешательстве яиц в замедление инфляционных ожиданий.

"Это один из параметров. Когда темп роста цен высокий, у нас постоянно что-нибудь выстреливает", — ответила Набиуллина.

"Я вспоминаю 2021 год — то один тип товаров (резко дорожал — ред.), то другой. И есть искушение связать высокую инфляцию с каким-то видом товаров. Но, к сожалению, там есть общие причины. Прежде всего в нашем случае это то, что высокий рост спроса опережает возможности предложения", — добавила она.

Цены на яйца и на мясо курицы в 2023 году выросли на фоне значительного увеличения спроса, поэтому ведомством для стабилизации ситуации реализуется ряд мер. В частности, ФАС в начале декабря предложила ретейлерам временно ограничить наценку на все продаваемые куриные яйца на уровне не более пяти процентов.

Согласно данным Росстата, цены на яйца с 12 по 18 декабря в среднем выросли на 4,62 процента. При этом, стоимость продукции в тульской области и Чукотском автономном округе опустилась на 3,5 процента и 0,2 процента соответственно.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 14 декабря объяснял рост цен на яйца увеличением спроса без роста производства. По его словам, ситуация улучшится.