МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Урожай зерновых и зернобобовых в России в текущем году составил 142,602 миллиона тонн в чистом весе, что на 9,5% меньше, чем годом ранее, свидетельствует первая оценка Росстата. Турция планирует перерабатывать российское зерно и отправлять его в Африку

В частности, собрано 63,797 миллиона тонн озимой пшеницы, что на 13,8% ниже, чем в прошлом году, и 28,975 миллиона тонн яровой (ниже на 4,1%). Согласно таблице Росстата, общий объем собранного зерна составил 142,602 миллиона тонн — 90,5% от результата 2022 года.

В 2022 году Россия обновила рекорд урожая: всего было собрано 157,6 миллиона тонн зерновых и зернобобовых в весе после доработки, в том числе пшеницы — 104,2 миллиона тонн.