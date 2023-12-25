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2023
https://1prime.ru/Agriculture/20231225/842660726.html
Росстат оценил объем собранного зерна в России
Сельское хозяйство
Новости
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Урожай зерновых и зернобобовых в России в текущем году составил 142,602 миллиона тонн в чистом весе, что на 9,5% меньше, чем годом ранее, свидетельствует первая оценка Росстата. В... ПРАЙМ, 25.12.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, росстат, зерно
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Урожай зерновых и зернобобовых в России в текущем году составил 142,602 миллиона тонн в чистом весе, что на 9,5% меньше, чем годом ранее, свидетельствует первая оценка Росстата.
В частности, собрано 63,797 миллиона тонн озимой пшеницы, что на 13,8% ниже, чем в прошлом году, и 28,975 миллиона тонн яровой (ниже на 4,1%). Согласно таблице Росстата, общий объем собранного зерна составил 142,602 миллиона тонн — 90,5% от результата 2022 года.
В 2022 году Россия обновила рекорд урожая: всего было собрано 157,6 миллиона тонн зерновых и зернобобовых в весе после доработки, в том числе пшеницы — 104,2 миллиона тонн.