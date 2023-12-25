МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Группа компаний "Дамате" отправила в Китай первую партию продукции из индейки с ростовского комплекса по производству индейки, сообщается в пресс-релизе компании. Россия и Китай будут считать торговлю в нацвалютах, заявил Чернышенко

"Первая партия объемом в 25 тонн была отправлена железнодорожным транспортом. Экспорт из Ростовской области позволит компании увеличить объемы поставок индейки в КНР и расширить сотрудничество с китайскими партнерами", — говорится в сообщении.

Экспортное разрешение было получено в ноябре 2023 года: комплекс по производству индейки (ООО "Индюшкин двор") прошел все необходимые процедуры, среди которых подача заявления в китайской информационной системе регистрации компаний CIFER, полный аудит предприятия и инспекция производственных процессов китайской стороной, а также проверка всей необходимой документации.

Китай является одним из ключевых экспортных рынков для "Дамате": первую продукцию туда компания отправила в 2019 году с комплекса по производству индейки в Пензенской области. Поставки индейки с ростовского предприятия на экспорт начались в марте 2021 года. Сейчас она поставляется в Азербайджан, Армению, Казахстан, в Абхазию, Узбекистан, в Бенин, Гану, Либерию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, а также в Гвинею, Кувейт, Демократическую Республику Конго, в Экваториальную Гвинею, в Гвинею (Конакри), Габон, Анголу, в Иорданию, Мальдивы и Анголу.

Группа "Дамате" — крупнейший в РФ производитель мяса индейки. Группа также занимается производством утиного мяса и баранины, развивает молочное животноводство и выпуск молочной продукции. География деятельности охватывает Пензенскую, Тюменскую, ростовскую области и Северо-Кавказский федеральный округ.