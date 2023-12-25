МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Валовый сбор подсолнечника в РФ в сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в уходящем году составил 16,697 миллиона тонн, что на 2% выше, чем в прошлом году, а сои было собрано 6,742 миллиона тонн, на 12,3% выше, чем годом ранее, следует из первой оценки Росстата. Назван объем урожая зерна в России

Кроме того, рапса собрали 4,196 миллиона тонн (минус 7,1%).

Подсолнечник в прошлом году был посеян на площади 9,853 миллиона гектаров (на 2,7% ниже, чем в 2022 году), соя занимала 3,662 миллиона гектаров (плюс 4,4%), рапс — 2,111 миллиона гектаров (минус 9,9%).

Итоговый урожай всех этих трех масличных культур, таким образом, предварительно оценивается в 27,634 миллиона тонн, годом ранее он был ниже — 26,88 миллиона тонн.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев ранее называл высокий урожай масличных достижением года, особенно выделяя рекордный сбор сои; его в ближайшие годы планируется увеличить до 7-8 миллиона тонн, а это даст возможность начать развивать экспорт.