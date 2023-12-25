Росстат: урожай подсолнечника в России вырос на два процента в 2023 году
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Валовый сбор подсолнечника в РФ в сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в уходящем году составил 16,697 миллиона тонн, что на 2% выше, чем в прошлом году, а сои было собрано 6,742 миллиона тонн, на 12,3% выше, чем годом ранее, следует из первой оценки Росстата.
Кроме того, рапса собрали 4,196 миллиона тонн (минус 7,1%).
Подсолнечник в прошлом году был посеян на площади 9,853 миллиона гектаров (на 2,7% ниже, чем в 2022 году), соя занимала 3,662 миллиона гектаров (плюс 4,4%), рапс — 2,111 миллиона гектаров (минус 9,9%).
Итоговый урожай всех этих трех масличных культур, таким образом, предварительно оценивается в 27,634 миллиона тонн, годом ранее он был ниже — 26,88 миллиона тонн.
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев ранее называл высокий урожай масличных достижением года, особенно выделяя рекордный сбор сои; его в ближайшие годы планируется увеличить до 7-8 миллиона тонн, а это даст возможность начать развивать экспорт.
https://1prime.ru/Agriculture/20231225/842664357.html